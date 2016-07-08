Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Свердловской области спасатели нашли 4-х детей, которые пропали в лесу вчера днем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Свердловской области спасатели нашли 4-х детей, которые пропали в лесу вчера днем

8 июля 2016, 14:25ОбществоТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»