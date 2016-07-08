В Свердловской области спасатели нашли 4-х детей, которые пропали в лесу вчера днем

Раннее портал TagilCity.ru сообщал, что в Шалинском районе пропала группа детей. Двое парней 17-ти и 18-ти лет, а также две девочки 8-ми и 15-ти лет вчера в полдень отправились в лес по ягоды, но домой не вернулись.

Как оказалось, ребята все это время пребывали в охотничьем домике и ждали, пока их найдут спасатели.

По данным следователей, никаких незаконных деяний в отношении детей не совершалось. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.