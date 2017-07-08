Обманутые дольщики «ЖК Щербакова» в Екатеринбурге обратились за помощью к Путину

Фотографии с призывами впервые опубликовал в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» пользователь под именем Дмитрий Клименко.

Дольщики уже несколько раз выходили на акции протеста, встречались с чиновниками местного и регионального уровня. Меры, предложенные властями, дольщиков не устроили.

В июне 2017 года от имени участников долевого строительства в адрес Президента РФ Владимира Путина было направлено письмо, с просьбой взять под контроль уголовное дело, возбужденное против застройщика. Ответа от Администрации Президента люди так и не получили.

Завтра, 9 июля, ожидается визит Владимира Путина в Екатеринбург для посещения выставки «Иннопром», которая открывается 10 июля. Обманутые дольщики решили, что сделанные надписи станут ещё одним призывом к властям обратить внимание на их проблемы.