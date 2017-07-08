Пилот из Екатеринбурга заплатил за учёбу 2 млн рублей и не может устроиться на работу

Дело в том, что были аннулированы свидетельства более 400 пилотов, которые отучились в частных школах. Так, к полётам допустят только тех, кто проходил обучение в госучреждении, пишет E1.ru.

Изначально Павел хотел выучиться на пилота в ускоренном режиме, поэтому от идеи обучаться в госучреждении отказался. За рубежом тоже учиться не захотел, поскольку иностранные свидетельства пилота фактически не действуют в России. Поэтому в 2014 году Павел поступил в частный авиационно-учебный центр.

Сейчас у Павла начались проблемы с трудоустройством. Авиакомпании требуют документы гособразца, и, как признался Павел, многие считают, что диплом об окончании летной школы он купил.

Сейчас выходом для Павла стало поступление в челябинское училище на программу среднего специального образования. Будучи кандидатом технических наук, екатеринбуржец вновь выслушивает всю теорию. И всё это для того, чтобы получить заветную бумажку гособразца для дальнейшего трудоустройства. В августе 2018 года обучение завершится.