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Полицейские Нижнего Тагила проводят второй этап операции «Подросток» в детских лагерях (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские Нижнего Тагила проводят второй этап операции «Подросток» в детских лагерях (ФОТО)

8 июля 2017, 09:30Общество
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