Полицейские Нижнего Тагила проводят второй этап операции «Подросток» в детских лагерях (ФОТО)

Кроме того, в ходе операции выявляются безнадзорные и беспризорные тагильчане. Помимо этого, полицейские выявляют факты жестокого обращения с детьми.

Профилактическое мероприятие накануне состоялось в лагере «Уральский огонёк», передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле. Гости – представители отдела по делам несовершеннолетних – рассказали ребятам об их правах и обязанностях. Правоохранители акцентировали внимание на том, что дети должны понимать – за их преступление придется отвечать родителям.

Также представители полиции посетили лагерь «Солнечный», где рассказали ребятам о вреде алкоголя и наркотиков.

В Дзержинском районе полицейские из 17-го отдела с участием двух отрядов квартального клуба в посёлке Северный провели правовую игру «Подросток и Закон».

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

По словам организаторов, дети с интересом принимали участие во всех мероприятиях, показах и конкурсах.