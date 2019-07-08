Екатеринбуржец заплатил долги по налогам после ареста его BMW Х6
Сегодня, 16:02ОбществоФото: УФНС по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга заплатил 147 тысяч рублей долга по налогам и сборам только после ареста его автомобиля марки BMW Х6, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее представители налоговой службы неоднократно высылали мужчине уведомления, однако он игнорировал их. Судебные приставы установили местонахождение автомобиля екатеринбуржца и наложили на BMW Х6 арест.
В итоге мужчина погасил весь долг по налогам и ему вернули автомобиль.
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