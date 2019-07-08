Грузинский телеведущий высказался матом в адрес Путина
Сегодня, 09:52ОбществоФото: Телеканал «Рустави-2»
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В Грузии телеведующий канала «Рустави-2» Георгий Габуни в своей воскресной передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес российской власти, сообщают «Новые известия».
Слова Габуни вызвали бурную реакцию со стороны общества, поэтому телеканал «Рустави-2» перестал выходить в эфир. Руководство телекомпании объяснило, что вещание прекратили из-за нападений на сотрудников компании.
Ранее возле здания телекомпании собрались несколько десятков человек, которые требовали закрыть организацию и принести извинения Путину.
Слова Габуни осудили президент и премьер-министр Грузии.
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