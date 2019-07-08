Мэрия Екатеринбурга планирует строительство канатной дороги
Сегодня, 16:17ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга готовит расчеты строительства канатной дороги, соединяющей Ботанический и Академический районы, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
О планах рассказал глава города Александр Высокинский во время промышленной выставки «Иннопром». Ранее он говорил, что канатную дорогу построят от Ботаники до Химмаша, однако из-за проходящей рядом линии электропередачи осуществить данный проект невозможно.
Строительство дороги до Академического, по словам мэра, выйдет дешевле, чем метро. Ранее администрация планировала строительство трамвайной линии.
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