На ИННОПРОМе предложили реализовать в Нижнем Тагиле проект «Улица Никольская»
Сегодня, 19:04ОбществоФото: АН «Между строк»
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Сегодня, 8 июля, в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге директор Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области Илья Сулла выдвинул предложение о создании в Нижнем Тагиле «Улицы Никольской», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Никольская улица находится в Москве. Широкую известность она приобрела во время ЧМ по футболу, когда стала местом общения для болельщиков. Такие места планируется создать в нескольких городах России. Начало работы проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская» было объявлено в июне в Петербурге на международном экономическом форуме.
Подобные проекты предполагают размещение на определенных территориях местного бизнеса. Предполагается, что в рамках проекта «Улица Никольская» будут организованы точки размещения малого бизнеса и ремесел на основе франчайзинговых механизмов. При этом качество оказываемых услуг должно быть наравне с Москвой.
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