На ИННОПРОМе предложили реализовать в Нижнем Тагиле проект «Улица Никольская»

Никольская улица находится в Москве. Широкую известность она приобрела во время ЧМ по футболу, когда стала местом общения для болельщиков. Такие места планируется создать в нескольких городах России. Начало работы проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская» было объявлено в июне в Петербурге на международном экономическом форуме.