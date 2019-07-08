«Почта России» просит тагильчан рассказать об источниках дохода
Сегодня, 12:17ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Нижнего Тагила Дмитрий Винокуров на своей странице в соцсети опубликовал фото анкеты, которую его попросили заполнить в отделении «Почты России» при отправке посылки.
Сюжеты: Нижний Тагил
В анкете просят указать наличие родственников, являющихся иностранными либо российскими публичными должностными лицами, просят раскрыть сведения об источниках дохода и имуществе, а также регистрации в Исламской республике, Иране или Корее.
Корреспонденту ИА «Все новости» в «Почте России» пояснили, что действуют в соответствии с законодательством, речь идет о законе о легализации доходов. В случае, если клиент не захочет заполнять анкету, организация оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг.
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Данная анкета дается гражданам при приеме и выплате почтового перевода, а также при приеме отправления с объявленной ценностью и платежа на сумму от 15 тысяч рублей.
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