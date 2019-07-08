«Почта России» просит тагильчан рассказать об источниках дохода

В анкете просят указать наличие родственников, являющихся иностранными либо российскими публичными должностными лицами, просят раскрыть сведения об источниках дохода и имуществе, а также регистрации в Исламской республике, Иране или Корее.

Корреспонденту ИА «Все новости» в «Почте России» пояснили, что действуют в соответствии с законодательством, речь идет о законе о легализации доходов. В случае, если клиент не захочет заполнять анкету, организация оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг.