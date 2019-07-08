Свердловчанка выиграла миллионный грант на благотворительные концерты
Сегодня, 16:53ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Свердловчанка Эльвира Харисова выиграла на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» грант на сумму 1 млн рублей на организацию благотворительных концертов, сообщает департамент информполитики региона.
В рамках форума девушка представила проект OrcheStory, согласно которому проведут концерты для детей из детских домов, малоимущих семей, а также для инвалидов, пенсионеров и ветеранов.
Еще один житель Свердловской области Владислав Мищенко выиграл 250 тысяч рублей на проведение для детей мастер-классов по русским традиционным музыкальным инструментам.
Всего на форуме разыграли 9,7 млн рублей.
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