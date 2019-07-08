Свердловская область подписала договор о сотрудничестве в сфере «умной» энергетики
Сегодня, 15:05ОбществоФото: TagilCity.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и представитель рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической инициативы Олег Гринько подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает правительство региона.
Документ был подписан сегодня, 8 июля, на полях выставки «Иннопром-2019». В частности, соглашение касается внедрения «умной» энергетики, развития комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Речь идет о применении систем накопления энергии, цифровых сетей и энергоснабжении удаленных территорий.
Внедрение «умных» технологий в энергетике способствует росту качества жизни жителей Среднего Урала.
Напомним, на полях «Иннопрома» также было анонсировано строительство кольцевой железной дороги, которая свяжет Екатеринбург с ближайшими городами.
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