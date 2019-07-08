Свердловская область подписала договор о сотрудничестве в сфере «умной» энергетики

Документ был подписан сегодня, 8 июля, на полях выставки «Иннопром-2019». В частности, соглашение касается внедрения «умной» энергетики, развития комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Речь идет о применении систем накопления энергии, цифровых сетей и энергоснабжении удаленных территорий.