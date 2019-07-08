Свердловское Минобразования провело проверку в садике, где ребенок ел еду с пола

Проверка была организована после жалобы родителей о том, что в садике ребенка заставили есть еду с пола. В результате проверки отдел образования администрации города сделал вывод, что воспитатель нарушила стандарты дошкольного воспитания, направленные на уважение личности ребенка, а также должностные инструкции.

Кроме того, инцидент рассмотрят в региональном Заксобрании.

Родители девочки рассказали, что воспитательница детского сада отправила девочку самостоятельно принести себе второе блюдо. Когда она возвращалась за стол, то уронила содержимое тарелки. Тогда воспитательница подняла с пола еду, положила обратно в тарелку и предложила ребенку съесть.