Свердловское Минобразования провело проверку в садике, где ребенок ел еду с пола
Детский сад «Золотая рыбка» в Карпинске проверило Министерство образование Свердловской области, сообщает Znak.
Проверка была организована после жалобы родителей о том, что в садике ребенка заставили есть еду с пола. В результате проверки отдел образования администрации города сделал вывод, что воспитатель нарушила стандарты дошкольного воспитания, направленные на уважение личности ребенка, а также должностные инструкции.
Кроме того, инцидент рассмотрят в региональном Заксобрании.
Родители девочки рассказали, что воспитательница детского сада отправила девочку самостоятельно принести себе второе блюдо. Когда она возвращалась за стол, то уронила содержимое тарелки. Тогда воспитательница подняла с пола еду, положила обратно в тарелку и предложила ребенку съесть.
Воспитательнице вынесли дисциплинарное взыскание, но не за то, что она положила еду с пола ребенку в тарелку, а за то, что отправила ее одну за вторым блюдом.