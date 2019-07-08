В Екатеринбурге перед судом предстанет еще один участник бойни в цыганском поселке

В сентябре 2016 года, между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым случилась словесная перепалка, в ходе которой Шишов оскорбил Пестрикова в присутствии его сожительницы и родственников. Пестриков о конфликте сообщил своему двоюродному брату Руслану Оглы, предложив ему принять участие в массовых беспорядках с вовлечением в конфликт еще нескольких человек. Он предложил брату собрать людей, обеспечить их транспортом и организовать приезд к дому Шишова.

Руслан Оглы договорился со своим знакомым о привлечении к участию в конфликте лиц, занимающихся боевыми искусствами, затем провел инструктаж касательно действий у дома на улице Депутатской, где проживает Шишов. После Пестриков в компании из 24 мужчин, вооруженных ножами, металлическими трубами, травматическим и пневматическим оружием, прибыл к месту конфликта. Шишов отражал нападение в компании своих знакомых братьев Дутовых, вооружившись кинжалом, травматическим пистолетом и карабином.

В результате один из участников группы Пестрикова выстрелил в Дутова, причинив ему огнестрельное ранение плеча, после этого подельники Пестрикова избили Шишова, нанеся ему не менее 12 ударов по голове и туловищу. Шишов, опасаясь за жизнь своих близких, находящихся в доме, произвел несколько выстрелов в направлении группы Пестрикова. Огнестрельные ранения получили несколько человек, двое из которых скончались, еще двое получили тяжкий вред, позже еще один скончался в СИЗО от имеющегося заболевания.

Руслан Оглы заключил досудебное соглашение, в 2018 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам в колонии строгого режима. В январе этого года Дмитрий Пестриков приговорен к восьми годам и шести месяцам в колонии строгого режима. Девятерым его подельникам назначено условное наказание на срок от одного года до трех лет. Остальные подельники приговорены к реальному наказанию сроком от трех до десяти лет. Олег Шишова осужден за незаконное хранение и приобретение оружия. Он приговорен к году ограничения свободы.