В Екатеринбурге скончался преподаватель журфака УрФУ Владимир Зыков
Сегодня, 21:36ОбществоФото: «ЖУРФАК УрФУ (УрГУ им. А.М. Горького)»/ vk.com
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Доцент и бывший преподаватель факультета журналистики Уральского федерального университета Владимир Зыков скончался вечером 5 июля в возрасте 70 лет, сообщает Ура.ру. Информацию о смерти подтвердил сын Александр.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент семья ожидает справки о том, что смерть не носила насильственный характер. Точная дата похорон неизвестна, также как и причина смерти.
Пока мы решаем вопрос о погребении. Возможно, в конце недели,прокомментировал сын Александр.
Владимир Зыков являлся выпускником журфака, работать в учебном заведении начал с 1986 года. В 1992 году получил степень кандидата филологических наук, с 1995 — доцент кафедры телевидения и радиовещания. Из УрФУ ушёл в 2017 году, является автором десятков научных работ, касающихся журналистики и рекламы.
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