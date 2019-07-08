В Екатеринбурге стартовала международная выставка ИННОПРОМ
В Екатеринбурге начала свою работу X Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019, сообщает «Областная газета».
Международная выставка на тему «Цифровое производство: интегрированные решения» пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля. В ней примут участие представители 80 стран. Партнером выставки выступает Турецкая Республика.
В первый день мероприятия к участникам и гостям выставки обратился министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, который отметил, что сотрудничество России и Турции существует во многих сферах отношений.
Наше сотрудничество не отражает весь существующий потенциал. Мы хотим осуществлять экономическое и культурное сотрудничество с регионами России и таким образом диверсифицировать сферы взаимодействия, сказал Варанк.
С приветственным словом от имени правительства России выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который отметил, что выставка добилась всеобщего признания в индустриальном мире и привлекла около 50 тысяч участников.
Глава региона Евгений Куйвашев поблагодарил руководство России и Турецкой Республики за решение провести десятую выставку.