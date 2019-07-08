В Екатеринбурге стартовала международная выставка ИННОПРОМ

Международная выставка на тему «Цифровое производство: интегрированные решения» пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля. В ней примут участие представители 80 стран. Партнером выставки выступает Турецкая Республика.

В первый день мероприятия к участникам и гостям выставки обратился министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, который отметил, что сотрудничество России и Турции существует во многих сферах отношений.

Наше сотрудничество не отражает весь существующий потенциал. Мы хотим осуществлять экономическое и культурное сотрудничество с регионами России и таким образом диверсифицировать сферы взаимодействия, сказал Варанк.

С приветственным словом от имени правительства России выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который отметил, что выставка добилась всеобщего признания в индустриальном мире и привлекла около 50 тысяч участников.