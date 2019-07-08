В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт

Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют. Также очевидцы сообщают о том, что поблизости находятся сотрудники полиции с офицерскими погонами.

Напомним, 9 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент во время визита в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 посетит УрФУ, но не уточнил какой именно корпус (на улице Ленина или на улице Мира). Судя по приготовлениям, версии о том, что был выбран корпус на Ленина, подтвердились. Получить оперативный комментарий у руководства учебного заведения журналисты не смогли.