В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Корпус Уральского федерального университета на улице Ленина в Екатеринбурге готовится к приезду президента, сообщает E1. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина рассказал журналистам, что глава государства планирует пообщаться со студентами.
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют. Также очевидцы сообщают о том, что поблизости находятся сотрудники полиции с офицерскими погонами.
Напомним, 9 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент во время визита в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 посетит УрФУ, но не уточнил какой именно корпус (на улице Ленина или на улице Мира). Судя по приготовлениям, версии о том, что был выбран корпус на Ленина, подтвердились. Получить оперативный комментарий у руководства учебного заведения журналисты не смогли.
Столица Свердловской области на протяжении нескольких дней готовится к приезду президента. 7 июля на улицах города жители обнаружили запененные канализационные люки, а ранее полиция делала поквартирный обход и рекомендовала не открывать окна во время визита главы государства.