В Каменске-Уральском 54-летняя женщина принесла в здание суда самодельный нож
Сегодня, 11:03ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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54-летняя жительница Каменска-Уральского, прибывшая в суд в качестве третьего лица по гражданскому делу, пыталась пронести самодельное оружие, сообщает УФССП по региону.
Женщина была остановлена при осмотре сумки. У нее нашли колюще-режущий предмет кустарного производства, находящийся в самодельных ножнах. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф до тысячи рублей.
С начала года в свердловских судах приставы выявили около 6,5 тысячи предметов, запрещенных к проносу, из них 2,8 тысячи — оружие.
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