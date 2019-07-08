В Нижнем Тагиле 10 подростков попали в полицию за хищения и распитие алкоголя

Кроме того, в отношении 25 законных представителей составлены административные протоколы по факту ненадлежащего присмотра за детьми.

В рамках второго этапа, называемого «Условник», сотрудники полиции проверяли места массового пребывания подростков, в частности, скверы, парки, торговые центры. Мероприятие направлено на выявление несовершеннолетних, совершивших преступления, а также безнадзорных детей, подростков, самовольно ушедших из дома или воспитательных учреждений.

Также внимание уделялось подросткам, ранее совершившим преступление и получившим условные сроки. В настоящий момент на учете состоят 28 таких тагильчан. Полицейские посещали семьи осужденных и выясняли, чем сейчас занимаются ребята, как организован их досуг и нужна ли им помощь в устройстве на работу.