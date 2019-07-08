В Ревде магазин «Красное и белое» нарушал нормы хранения продуктов

Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки в январе этого года. В частности, в торговой точке осуществлялась продажа пищевых продуктов без документов и этикеток о сроке годности. Также выявлены нарушения сроков хранения продуктов. Администратор магазина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.