В Ревде магазин «Красное и белое» нарушал нормы хранения продуктов
Сегодня, 14:23ОбществоФото: pixabay.com
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Администратор магазина «Красное и белое» ООО «Апогей» оштрафован за создание угрозы здоровью граждан, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Нарушения были выявлены во время внеплановой проверки в январе этого года. В частности, в торговой точке осуществлялась продажа пищевых продуктов без документов и этикеток о сроке годности. Также выявлены нарушения сроков хранения продуктов. Администратор магазина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
В конце прошлого года в магазины сети «Красное и белое» с проверками приходили ФСБ и Росалкорегулирование. Компания подозревалась в торговле контрафактным спиртом и неуплате налогов.
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