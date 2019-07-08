В тагильскую колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера
Сегодня, 13:37ОбществоФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в ИК-5 с помощью квадрокоптера пытались переправить сверток с сотовыми телефонами, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 5 июля, дрон был перехвачен сотрудниками колонии во время обхода. К устройству был прикреплен сверток, в котором обнаружились четыре сотовых телефона, три сим-карты и карты micro-SD. В ведомстве уточнили, что сотрудники, предотвратившие передачу в колонию сотовых телефонов, будут поощрены.
Ранее сообщалось, что в Тавде открыли колонию для экс-силовиков.
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