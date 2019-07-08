В тагильскую колонию пытались передать телефоны с помощью квадрокоптера

Инцидент произошел 5 июля, дрон был перехвачен сотрудниками колонии во время обхода. К устройству был прикреплен сверток, в котором обнаружились четыре сотовых телефона, три сим-карты и карты micro-SD. В ведомстве уточнили, что сотрудники, предотвратившие передачу в колонию сотовых телефонов, будут поощрены.