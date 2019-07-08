Владимир Путин в Екатеринбурге встретится со студентами УрФУ

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Во время визита в Екатеринбург Владимир Путин встретится со студентами УрФУ, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
9 июля Путин посетит ИННОПРОМ и GMIS-2019. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин проведет встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
Некоторое время назад Владимир Путин решил посетить все федеральные университеты, но пока не побывал в уральском вузе, сказал Песков.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ начала работу сегодня, 8 июля.
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