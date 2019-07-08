Власти Екатеринбурга рассматривают две площадки для Универсиады-2023
Сегодня, 20:34ОбществоФото: Александр Зайцев/екатеринбург.рф
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Власти Екатеринбурга выбирают, где построить объекты для Универсиады-2023, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр столицы Урала Александр Высокинский заявил, что выбор стоит между двумя площадками. Ими являются микрорайон ВИЗ-Правобережный и территория рядом с «Екатеринбург-Экспо».
По словам Высокинского, решение будет принято через три или четыре месяца.
И та, и другая площадка будут развиваться в любом случае. Если не построим на ВИЗе деревню, то у губернатора есть мысль туда переместить областное правительство, рассказал мэр Екатеринбурга.
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