Власти Екатеринбурга рассматривают две площадки для Универсиады-2023

Мэр столицы Урала Александр Высокинский заявил, что выбор стоит между двумя площадками. Ими являются микрорайон ВИЗ-Правобережный и территория рядом с «Екатеринбург-Экспо».

По словам Высокинского, решение будет принято через три или четыре месяца.

И та, и другая площадка будут развиваться в любом случае. Если не построим на ВИЗе деревню, то у губернатора есть мысль туда переместить областное правительство, рассказал мэр Екатеринбурга.