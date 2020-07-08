«Город беса»: перед въездом в Нижний Тагил появилась новая табличка с названием
Сегодня, 11:13ОбществоФото: группа «Нижний Тагил LIVE» во «Вконтакте»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня утром на въезде в Нижний Тагил появилась табличка с подписью «Город беса». Об этом сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент неизвестно, кто именно разместил эту табличку. Знак располагается на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил.
Ранее ведущий Владимир Соловьев назвал екатеринбуржцев, которые являются противниками храма в сквере у Драмтеатра, «наследниками бесов». Так он их назвал из-за расстрела семьи Николая II и уничтожения Екатерининского собора. После такого высказывания на въезде в город появилась табличка «Город бесов». Позднее ведущий заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов», пока в нем не появится кафедральный собор.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей