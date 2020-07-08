«Город беса»: перед въездом в Нижний Тагил появилась новая табличка с названием

На данный момент неизвестно, кто именно разместил эту табличку. Знак располагается на трассе Верхняя Салда — Нижний Тагил.

Ранее ведущий Владимир Соловьев назвал екатеринбуржцев, которые являются противниками храма в сквере у Драмтеатра, «наследниками бесов». Так он их назвал из-за расстрела семьи Николая II и уничтожения Екатерининского собора. После такого высказывания на въезде в город появилась табличка «Город бесов». Позднее ведущий заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов», пока в нем не появится кафедральный собор.