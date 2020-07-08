Куйвашев объяснил отсутствие «коронавирусных» доплат медикам за июнь
Сегодня, 19:23ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Один из свердловских медиков спросил у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на его странице в Instagram, почему за июнь не были выплачены деньги за работу с коронавирусными больными сотрудникам скорой помощи. Губернатор объяснил, почему так произошло.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, все дело в технической трудности.
Были небольшие технические трудности, из-за которых в эти же дни выплаты не дошли у нас до сотрудников медучреждений Екатеринбурга, но министерство над этим работает — все свои доплаты обязательно получат в ближайшее время. Что же касается региональных стимулирующих выплат, то все их доведем до получателей в срок до 15 июля, объяснил Евгений Куйвашев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты за работу с коронавирусными больными медикам будут продлены до сентября месяца.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей