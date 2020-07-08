Куйвашев объяснил отсутствие «коронавирусных» доплат медикам за июнь

Были небольшие технические трудности, из-за которых в эти же дни выплаты не дошли у нас до сотрудников медучреждений Екатеринбурга, но министерство над этим работает — все свои доплаты обязательно получат в ближайшее время. Что же касается региональных стимулирующих выплат, то все их доведем до получателей в срок до 15 июля, объяснил Евгений Куйвашев.