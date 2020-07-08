Мэр Екатеринбурга рассказал об установке стелы в честь «Города трудовой доблести»
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время прямой линии на YouTube-канале «Студии 41» рассказал о планах установки на Плотинке стелы в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».
Глава города рассказал о том, что в данный момент рассматриваются разные варианты мест установки стелы, например, на Плотинке, поскольку там же планируется восстановить Краснознаменную группу.
Также Высокинский сообщил, что на текущей неделе будет объявлен сбор предложений от горожан касательно возможных мест размещения Площади трудовой доблести. По его словам, такая площадь может появиться, например, в центре города, на пересечении улиц Куйбышева и 8 марта, либо в микрорайоне Уралмаш, на углу улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Данный мемориал, считает Александр Высокинский, должен объединить горожан.
Напомним, второго июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении почётного звания РФ «Город трудовой доблести» 20 российским городам, а третьего июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа Президента РФ о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу данного звания.