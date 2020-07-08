Мэрия Екатеринбурга заберет у садоводов участки для проекта Универсиады

Земельные участки расположены в садовом товариществе «Пищевик». Их изымут для муниципальных нужд, в связи со строительством дороги, ведущей к объектам Универсиады.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым. В рамках встречи было решено построить деревню в микрорайоне Новокольцовский. После этого мэрия города показала эскиз Дворца водных видов спорта, который планируется возвести к Универсиаде-2023.