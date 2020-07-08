Мэрия Екатеринбурга заберет у садоводов участки для проекта Универсиады
Сегодня, 20:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэрия Екатеринбурга начала процедуру изъятия четырех участков, которые мешают строительству дороги для проведения Универсиады-2023, говорится в «Екатеринбургском вестнике».
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Земельные участки расположены в садовом товариществе «Пищевик». Их изымут для муниципальных нужд, в связи со строительством дороги, ведущей к объектам Универсиады.
Ранее мэр столицы Урала подписал постановление, которое позволяет межевать землю под первую очередь возле «Екатеринбург-ЭКСПО» — там построят деревню Универсиады.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым. В рамках встречи было решено построить деревню в микрорайоне Новокольцовский. После этого мэрия города показала эскиз Дворца водных видов спорта, который планируется возвести к Универсиаде-2023.
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