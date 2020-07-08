На Урале следственный комитет проводит проверку из-за пропажи девятилетнего мальчика

На озере Балтым недалеко от Екатеринбурга в районе пляжа «Огонь», где отдыхал ребенок с родителями, продолжаются поиски мальчика. Ульфан Мордехай пропал сутки назад, а сегодня на берегу водоема работают волонтеры поисковых отрядов, полиция, следователи, а также и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Криминалисты уже изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на фасадах кафе. Из них были получены сведения о том, что девятилетний Ульфан Мордехай подошел к своему родственнику и взял у него надувной матрас, после чего отправился в сторону воды.