На Урале возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего из-за обрушения земли заводе

3 июля 2020 года на территории одного из уральских предприятий города Волчанска произошел инцидент, в результате которого погиб рабочий 1987 года рождения.

По версии следствия, инцидент произошел во время выполнения работ по замене трубы холодного водоснабжения. Пострадавший находился в траншее в момент, когда на него сошел пласт земли. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью. Следствие полагает, что пласт земли сошел из-за того, что стенки у траншеи были плохо укреплены.