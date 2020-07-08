На Урале возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего из-за обрушения земли заводе
Следственный отдел по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после того, как на одного из рабочих, работавших в котловане обрушился пласт земли, сообщает пресс-служба ведомства.
3 июля 2020 года на территории одного из уральских предприятий города Волчанска произошел инцидент, в результате которого погиб рабочий 1987 года рождения.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, инцидент произошел во время выполнения работ по замене трубы холодного водоснабжения. Пострадавший находился в траншее в момент, когда на него сошел пласт земли. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью. Следствие полагает, что пласт земли сошел из-за того, что стенки у траншеи были плохо укреплены.
На данный момент проводится расследование — устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также собираются доказательства.