Норникель заявил о готовности полностью восстановить экосистему в районе аварии

Также отмечается, что “Норникель” полностью поддерживает позицию Росприроднадзора в этом вопросе, однако некоторые суммы необходимо скорректировать из-за их неточности.

Ранее акционер “Норникеля” РУСАЛ, принадлежащий Олегу Дерипаске, заявил о неожиданном характере решения ведомства.

Итоговое заключение Росприроднадзора состоит из нескольких факторов. Главное здесь - время, за которое все последствия аварии будут устранены. В своих требованиях по отношению к “Норникелю” Росприроднадзор выставил самые высокие коэффициенты из возможных. Но в компании считают, что они неверны, так как работы по ликвидации разлива ведутся активно, пишут “Новые известия”.

Росприроднадзор применил в текущей ситуации максимальный коэффициент в пять баллов. Представители “Норникеля” заметили, что данное требование применяется в случае, когда компания-виновник бездействует долгое время. В случае с “Норникелем” ликвидация последствий была начата уже через несколько часов. Кроме того, в компании указали на неточность применения методики подсчета суммы ущерба. К примеру, представители Росприроднадзора выставили итог без учета того, что в Норильске разлился дизель, а не нефть. Само по себе дизельное топливо не относится к растворимым веществам, которые невозможно собрать с поверхности воды.

Также в “Норникеле” указали на некорректность итоговой массы нефтепродуктов. Так, Росприроднадзор посчитал его массу в водотопливной смеси, загрязненном грунте и сорбете до того, как были окончены работы по сбору топлива.