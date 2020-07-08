Под Нижним Тагилом уже неделю разыскивают 81-летнюю женщину

После того, как родственники обнаружили пропажу женщины, к розыску подключился поисковой отряд «Скорпион». Руководитель отряда Игорь Гапонов рассказал о том, что предполагалось, что из-за преклонного возраста женщина не могла уйти далеко. Однако поиски не дали результата, и на следующий день прочесывать территорию начал отряд «Лиза Алерт».

По словам Гапонова, след привел поисковую собаку к реке Серебряная рядом с селом.

С нашей стороны поиски не закончены, будет заведено розыскное дело, рассказали TagilCity.ru в МВД.