Под Нижним Тагилом уже неделю разыскивают 81-летнюю женщину
Сегодня, 19:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Поисковики прекратили прочесывать территорию для поиска 81-летней жительницы Серебрянки, которая пропала 2 июля, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
После того, как родственники обнаружили пропажу женщины, к розыску подключился поисковой отряд «Скорпион». Руководитель отряда Игорь Гапонов рассказал о том, что предполагалось, что из-за преклонного возраста женщина не могла уйти далеко. Однако поиски не дали результата, и на следующий день прочесывать территорию начал отряд «Лиза Алерт».
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По словам Гапонова, след привел поисковую собаку к реке Серебряная рядом с селом.
С нашей стороны поиски не закончены, будет заведено розыскное дело, рассказали TagilCity.ru в МВД.
Родственники приехали к пропавшей 2 июля и не обнаружили ее дома. Они рассказали, что она ходит с палочкой из-за проблем с ногами.
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