Родные погибшей из-за урагана в Полевском заявили, что им не выплатили компенсацию

Дочь погибшей Нины Овсянниковой 1953 года рождения Анна рассказала, что 26 мая ночью ее мама скончалась не приходя в сознание. Медики говорили, что женщина поступила к ним в коме и скончалась, так и не приходя в сознание. На месте преступления была взята ветка на экспертизу, а также опросили саму девушку. Она написала заявление в полицию и по данному факту возбудили уголовное дело.

В администрации Полевского Анне пообещали, что все затраты на захоронение до 40 тысяч рублей будут возвращены. Когда все чеки были предоставлены и документы, то власти должны были выплатить средства до 8 июля, но этого не произошло.

В администрации Полевского Анне пообещали возместить затраты на захоронение до 40 тысяч. После предоставления всех чеков и необходимых документов власти города должны были выплатить компенсацию до 8 июля, но деньги Анна так и не получила.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщала, что дерево, с которого упала ветка, располагается на территории общего пользования. Поэтому виновным был признан сотрудник администрации Полевского, так как он не провел своевременный осмотр места. Также было заявлено, что сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, а семье оказана материальная помощь.

В пресс-службе ведомства также подтвердили, что все средства были перечислены на счет. Документ о перечислении более 52 тысяч был предоставлен администрацией города. Там отметили, что ситуация находится под контролем.

Анна Овсянникова из-за этого обратилась в прокуратуру. Она в обращении указала, что в данном случае имеются признаки преступления по статье 293 УК РФ «Халатность».