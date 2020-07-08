РПЦ отказалась вмешиваться в конфликт епархии и лишенного сана схиигумена Сергия
Сегодня, 09:46ОбществоФото: скриншот видео на YouTube канале Всеволода Могучева
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил в интервью «Комсомольской правде» о том, что ситуация вокруг схимонаха Сергия (Романова) должна решаться на уровне местной епархии.
Легойда отмечает, что не стал бы пользоваться формулировкой «вытворяют то, что хотят» в отношении Романова и его сторонников, поскольку речь идет о человеке, с которым в последние годы происходят, по мнению церковного чиновника, «радикальные изменения». Чиновник также высказал предположение о том, что присутствие в информационном поле оказало на Романова негативное влияние.
Напомним, что епархия Екатеринбурга лишила Сергия (Романова) права проповедовать за его видео в YouTube, где он проклял всех верующих в существование новой коронавирусной инфекции. Затем, после анонса Церковью суда над схимонахом, захватил Среднеуральский женский монастырь, и обратился к патриарху Кириллу с требованием сложить полномочия и уйти в отставку.
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