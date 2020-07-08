РПЦ отказалась вмешиваться в конфликт епархии и лишенного сана схиигумена Сергия

Легойда отмечает, что не стал бы пользоваться формулировкой «вытворяют то, что хотят» в отношении Романова и его сторонников, поскольку речь идет о человеке, с которым в последние годы происходят, по мнению церковного чиновника, «радикальные изменения». Чиновник также высказал предположение о том, что присутствие в информационном поле оказало на Романова негативное влияние.