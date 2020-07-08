Крепкая, дружная, счастливая семья — это оплот государства, залог его силы и процветания. Семья, семейная политика находятся в центре внимания государства. И сегодня мы видим это не только в законодательных актах, но и в реальных делах руководства нашей страны, сообщил в своем обращении губернатор.

Свердловская область, по мнению Куйвашева, успешно реализует национальный проект «Демография», мероприятия плана «Десятилетия детства», нацеленные на повышение благосостояния семей с детьми, обеспечение и защиту прав и интересов детей.

Ежегодно парам, которые прожили в браке 50 лет и воспитали детей, вручаются знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь», супругам со стажем не менее 25 лет вручается медаль «За любовь и верность». Многодетные матери Свердловской области награждаются знаками отличия «Материнская доблесть». Ежегодно с большим успехом проводится областной конкурс «Семья года». Победители конкурса представляют Свердловскую область на всероссийском уровне, добавляет губернатор.