«Семья — это оплот государства»: Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем семьи
Губернатор региона Евгений Куйвашев передал поздравления жителям Свердловской области в День семьи, любви и верности, который отмечается в честь святых Февронии и Петра, жизнь которых в православной традиции считается образом супружеской верности и любви, сообщает департамент информполитики региона.
Крепкая, дружная, счастливая семья — это оплот государства, залог его силы и процветания. Семья, семейная политика находятся в центре внимания государства. И сегодня мы видим это не только в законодательных актах, но и в реальных делах руководства нашей страны, сообщил в своем обращении губернатор.
Свердловская область, по мнению Куйвашева, успешно реализует национальный проект «Демография», мероприятия плана «Десятилетия детства», нацеленные на повышение благосостояния семей с детьми, обеспечение и защиту прав и интересов детей.
Ежегодно парам, которые прожили в браке 50 лет и воспитали детей, вручаются знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь», супругам со стажем не менее 25 лет вручается медаль «За любовь и верность». Многодетные матери Свердловской области награждаются знаками отличия «Материнская доблесть». Ежегодно с большим успехом проводится областной конкурс «Семья года». Победители конкурса представляют Свердловскую область на всероссийском уровне, добавляет губернатор.
Кроме того, с поздравлениями выступил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он считает, что семья - это основа общества, а ее укрепление и поддержка, а также создание условий для развития детей, являются государственными приоритетами.