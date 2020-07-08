В Екатеринбурге главврачу отменили штраф за лечение пациентов с коронавирусом на дому

Ранее сообщалось, что суд Чкаловского района Екатеринбурга в мае этого года назначил штраф в размере 100 тысяч рублей Малинкину за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Тогда суд посчитал, что главный врач не принял меры по госпитализации больных, которые представляют опасность для окружающих.

Однако врач обжаловал решение суда, утверждая, что если коронавирусная инфекция протекала у пациентов в легкой форме, то медики имели право отправлять их лечиться на дом, ссылался на приложение № 8 к приказу Минздрава Росии от 19 марта, в котором говорилось, что не всех людей с положительным тестом на коронавирус необходимо класть в больницу. Апелляционная инстанция встала на его сторону, сейчас решение Свердловского облсуда уже вступило в законную силу.