В Нижнем Тагиле готовится к открытию детский сад на 170 мест с ясельными группами

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по реализации в городе нацпроекта «Демография». Он обсудил с подрядчиками графики строительства, а также даты ввода в эксплуатацию трех детский садов с ясельными группами. В каждом из них рассчитано по 40 мест для детей до трех лет.

Так, детский сад на Черноиточинском шоссе, 65 готовится встречать первых воспитанников. 1 июня были окончены монтажно-строительные работы.

По словам начальника управления образования администрации города Татьяны Удинцевой, новый детский сад включен в структуру МАДОУ «Радость». На данный момент проводится набор персонала. Мебель в помещениях уже установлена, а также оборудованы площадки для прогулок. Сейчас проводятся замеры уровня шума, освещения и микроклимата для получения заключения от Роспотребнадзора.

В зависимости от обстановки с коронавирусом, будет определена дата открытия детского сада. Планируется это сделать, когда заболеваемость начнет снижаться.

Еще один детский сад возводится на Уральском проспекте, 32а. Глава города отметил, что у него нет замечаний, а все работы выполняются в срок.