В Нижнем Тагиле готовится к открытию детский сад на 170 мест с ясельными группами
В Нижнем Тагиле к открытию детский сад на 170 мест, расположенный на Черноисточинском шоссе, 65, сообщает пресс-служба администрации города.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по реализации в городе нацпроекта «Демография». Он обсудил с подрядчиками графики строительства, а также даты ввода в эксплуатацию трех детский садов с ясельными группами. В каждом из них рассчитано по 40 мест для детей до трех лет.
Так, детский сад на Черноиточинском шоссе, 65 готовится встречать первых воспитанников. 1 июня были окончены монтажно-строительные работы.
По словам начальника управления образования администрации города Татьяны Удинцевой, новый детский сад включен в структуру МАДОУ «Радость». На данный момент проводится набор персонала. Мебель в помещениях уже установлена, а также оборудованы площадки для прогулок. Сейчас проводятся замеры уровня шума, освещения и микроклимата для получения заключения от Роспотребнадзора.
В зависимости от обстановки с коронавирусом, будет определена дата открытия детского сада. Планируется это сделать, когда заболеваемость начнет снижаться.
Еще один детский сад возводится на Уральском проспекте, 32а. Глава города отметил, что у него нет замечаний, а все работы выполняются в срок.
Третий детский сад на 90 мест строится на Уральском проспекте, 91. Представитель ООО «НТК Строй Регион» отметил, что строительно-монтажные работы планируется завершить в августе. В здании уже на 70% выполнена чистовая отделка, осуществляется установка дверей и монтаж лифтов. Специалисты «Тагилдорстрой» обустроят парковку и пути подъезда со стороны улицы Белогорская.