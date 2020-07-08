В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено еще четыре случая заражения коронавирусом

Из 263 случаев заражения, зафиксированных в Свердловской области, четыре диагноза были поставлены тагильчанам.

Отмечается, что всего к данному часу в Нижнем Тагиле известно о 704 зарегистрированных случаях инфицирования гражданами COVID-19.