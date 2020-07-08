В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено еще четыре случая заражения коронавирусом
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было зафиксировано четыре новых случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Из 263 случаев заражения, зафиксированных в Свердловской области, четыре диагноза были поставлены тагильчанам.
Отмечается, что всего к данному часу в Нижнем Тагиле известно о 704 зарегистрированных случаях инфицирования гражданами COVID-19.
Напомним, что в регионе общее число заболевших составляет 14 792 человека.
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