В Одноклассниках актеры проведут серию чтений рассказов Чехова к его 160-летию

Актеры театра и кино прочитают знаменитые рассказы Чехова, среди которых «От нечего делать», «Аптекарша» и многие другие. Проект приурочен к 160-летию со дня рождения писателя. Трансляция чтений произведений Антона Павловича начнется 8 июля в 19:00 по московскому времени в приложении OK Live и в официальной группе проекта в ОК.

В марафоне примут участие Анна Банщикова, Алёна Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и многие другие. Актеры прочитают монологи из известных произведений писателя — пользователи смогут заглянуть в «Жалобную книгу», станут свидетелями событий «Вишневого сада» и увидят встречу двух гимназических товарищей в рассказе «Толстый и тонкий». Трансляции пройдут 8, 15, 22 и 29 июля в 19:00 по московскому времени.

Ранее в проекте «Читай Дома» звезды кино, театра, музыки и телевидения прочитали рассказы Михаила Зощенко из сборника «Не может быть!» и знаменитую повесть Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Видеоролики, на которых звезды читают произведения Михаила Зощенко и Джерома К. Джерома, доступны в официальной группе в Одноклассниках.

Первый российский фестиваль экранизаций «Читка» прошел в Москве с 20 по 23 июня 2019 года. Идею проведения форума поддержал Департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы. В этом году проект должен был пройти в июне, но из-за эпидемиологической обстановки перенесен на ноябрь 2020 года.