В России решили отменить традиционные школьные линейки 1 сентября
Сегодня, 18:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Традиционные школьные линейки 1 сентября в этом году будут отменены из-за пандемии коронавируса. Вместо этого они пройдут в новом формате, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что формат немного изменится, но школьники придут в школы.
Мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, сказал министр.
При этом, как именно пройдут праздники в школах, он не сказал.
Ранее российские власти заявляли, что с 1 сентября обучение в школах начнется в привычном режиме, как и было запланировано. Предыдущий учебный год из-за пандемии коронавируса был завершен в дистанционном формате.
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