В Свердловской области разрешили проводить свадьбы с приглашением до пяти гостей
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В ЗАГСах Свердловской области были сняты некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, теперь на торжество можно приглашать до пяти гостей, пишет E1.
Сюжеты: Коронавирус
Об этом рассказала заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.
Она отметила, что ограничения были сняты с прошлой недели. Допускается приглашать до пяти гостей — это близкие родственники, родители молодых. При этом обязательно должны быть соблюдены профилактические меры.
Храмова добавила, что из-за запретов многие молодые перенесли даты торжеств, а потому во второй половине года ожидается свадебный бум.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были наложены ограничения на проведение массовых мероприятий.
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