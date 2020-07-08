В Свердловской области разрешили проводить свадьбы с приглашением до пяти гостей

Об этом рассказала заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

Она отметила, что ограничения были сняты с прошлой недели. Допускается приглашать до пяти гостей — это близкие родственники, родители молодых. При этом обязательно должны быть соблюдены профилактические меры.

Храмова добавила, что из-за запретов многие молодые перенесли даты торжеств, а потому во второй половине года ожидается свадебный бум.