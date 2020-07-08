Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем семьи, любви и верности

Владислав Пинаев выразил уверенность, что домашний очаг и забота близких людей являются крайне важными в современном мире ценностями. Семья, в которой есть любовь и уважение друг к другу, по мнению градоначальника, является опорой, а также символами надежности, стабильности и счастья. Пинаев считает важным, чтобы родители и дети всегда чувствовали взаимную поддержку.

Глава города отмечает, что в семье формируется внутренний мир человека, а также его характер и отношение к жизни. Более того, нравственные и духовные устои передаются из поколения в поколение. Пинаев называет супружеские пары, строящие свои взаимоотношения на основе любви, чувства ответственности, мудрости и согласия, замечательным примером для своих дочерей и сыновей.