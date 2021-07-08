Эксперты в вопросах семьи дополнили «Народную программу» ЕР

Единороссы внесут в народную программу партии предложения экспертов и представителей различных НКО, касающиеся поддержки семей с детьми. Речь идет о налоговых льготах, государственных пособиях и ряде других важных вопросов.

8 июля прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми». Кроме членов партии, в ней приняли участие эксперты в различных отраслях и представители различных общественных структур, пишет nashgorod.ru. Участвовавшая в обсуждении детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что государство должно поддерживать разные категории семей. Она высказала ряд идей по наращиванию госпомощи семьям с детьми. Так, период отпуска по уходу за ребенком необходимо увеличить до 3 лет, а пособие должно составлять не 40% от средней заработной платы, а 100%. Помимо этого, нужно помогать бабушкам и дедушкам, участвующим в воспитании детей, а также предоставлять льготы по налогообложению для организаций, решающих жилищные проблемы семей. Также Кузнецова считает, что господдержка семей должна оказываться по принципу одного окна. По ее словам, у родителей и так достаточно забот, чтобы заставлять их заниматься еще и бумажной волокитой. Лучше дать им больше времени на детей. По мнению блогера Елизаветы Золотухиной, пишущей о воспитании детей, необходимо расширить круг семей, получающих пособия на детей от полутора до трех лет. В настоящее время его получают только те родители, доход которых не более двух МРОТ. Очень много предложений касалось материнского капитала. Участники обсуждения рекомендовали использовать его на оплату частных детсадов, установку газового отопления, покупку машины и на другие актуальные для семей нужды. Также было отмечено, что нужно упразднить мораторий на использование материнского капитала для улучшения условий проживания, введенный на 3 года. Наконец, эксперты предложили отменить уплату НДФЛ для семей, в которых 4 или больше детей. Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, лидер единороссов Дмитрий Медведев призвал граждан активнее принимать участие в составлении народной программы. По его словам, она должна включить в себя максимальное количество проблем, реально волнующих россиян. «В Свердловской области, как и во всей стране, с 1 июля в отделении Пенсионного фонда стартовал прием заявлений на новые ежемесячные выплаты - это пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. В нашем регионе выплата семьям с одним родителем составит 5 925 рублей в месяц на каждого ребенка – это 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе, а выплата беременной женщине – 5 983 рубля - 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Выплаты будут назначаться с учетом критерия нуждаемости семьи», - сообщила руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова. Елена Чечунова отметила, что в прошлом году в Свердловской области единовременную выплату в 5 тыс. рублей получили почти 80 тыс. детей из семей в непростой жизненной ситуации, ежемесячную выплату детям от 3 до 7 лет - более 116 тысяч детей. Сумма средств, направленных в Свердловской области на социальные выплаты семьям, имеющим детей, возросла в прошлом году почти на 10 миллиардов рублей.

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