Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем семьи, любви и верности

С Днем семьи, любви и верности жителей Свердловской области поздравил Евгений Куйвашев. Он отметил в своем обращении, что семья является важнейшей ценностью и основой жизни.

Именно в кругу родных и близких людей мы обретаем надёжную опору, учимся любить и заботиться друг о друге, находим поддержку в трудные минуты, получаем силы для дальнейшего развития и самореализации, заявил он. Куйвашев напомнил, что в Свердловской области крепкие семьи поощряются знаком «Совет да любовь». Он выдается тем, кто прожил в браке 50 лет. Перешагнувшим 25-летний порог, вручается медаль «За любовь и верность». Кроме того, многодетные матери получают отличительные знаки «Материнская доблесть». В 2020 году они были вручены 536 женщинам, пишет «Областная газета». Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина тоже поздравила семьи с праздником. Она пожелала здоровья, благополучия и семейной гармонии.

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