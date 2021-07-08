«Кинула» клиента на миллион: в федеральный розыск объявлена адвокат из Первоуральска

Напомним, по версии следствия, с февраля по апрель 2016 года Гончарова выступала защитником по делу мужчины, которого подозревали в вымогательстве. Весной того же года она назначила ему встречу и предложила дать ей 4 миллиона рублей. Женщина обещала передать деньги начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову. Она уверяла, что дело будет закрыто или статья будет переквалифицирована в более мягкую.