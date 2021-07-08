«Кинула» клиента на миллион: в федеральный розыск объявлена адвокат из Первоуральска

Женщина была приговорена к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Причиной стало мошенничество. Однако на заедание Гончарова не явилась, сообщает Е1.
Адвокат скрылась от правосудия зимой 2021 года, когда приговор выносил Первоуральский городской суд. После этого ориентировки размещал региональный ГУФСИН. Однако Гончарова так и не была задержана.
Напомним, по версии следствия, с февраля по апрель 2016 года Гончарова выступала защитником по делу мужчины, которого подозревали в вымогательстве. Весной того же года она назначила ему встречу и предложила дать ей 4 миллиона рублей. Женщина обещала передать деньги начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову. Она уверяла, что дело будет закрыто или статья будет переквалифицирована в более мягкую.
Через некоторое время Гончарова уменьшила сумму до двух миллионов рублей. Миллион выступал в качестве аванса, а второй подзащитный должен был передать после оказания услуг. Первая сумма была передана ей. Гончарова оставила ее себе.
По мнению силовиков, такая схема проворачивалась адвокатом не единожды. По решению Областного суда женщина получила не только срок, но и запрет на занятия адвокатской деятельностью. Также она обязана выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей.