Миллионы просмотров, авторские проекты и поэзия: чем знамениты солисты Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru продолжает рассказывать о различных музыкантах города. На этот раз мы решили познакомить вас с творчеством сольных исполнителей Нижнего Тагила. Кто-то из них поет профессионально и даже зарабатывает этим на жизнь, а кто-то рассматривает творчество как хобби.

Каждый творческий коллектив, о котором TagilCity.ru писал ранее, обладал отличительной чертой: атмосфера на репетиционной базе, внешний вид участников группы, подача и стиль исполнения песен включали в себя определённую эстетику и смысловую нагрузку. Как выяснилось, индивидуальностью выделяются и сольные исполнители из Нижнего Тагила. Кто-то метит в профессионалы, кто-то занимается музыкой, чтобы достичь душевного спокойствия, а кто-то совмещает музыку с другим видом творчества, считая, что одно без другого жить не может. Если репетиционные базы музыкантов, у которых мы гостили ранее, были больше импровизацией в разных помещениях, то студия звукозаписи, в которой записывает свои песни Ольга Тарасова, оборудована по всем канонам. Стены небольшой комнаты покрыты поролоном для максимальной звукоизоляции, в помещении для записи голоса установлен специальный микрофон, а в углу расположились сразу несколько музыкальных инструментов: пианино, домра, акустическая и электронная гитары. Для звукозаписи используется профессиональная техника — без этого никак. Фото: tagilcity.ru О любви к музыке По словам Ольги, она увлеклась музыкой еще в детстве, когда слушала колыбельные в исполнении мамы перед сном, а два года назад закончила онлайн-школу по специальности педагог эстрадно-джазового вокала, после чего устроилась преподавателем вокала в вышеупомянутое учреждение. В 14 лет я выучила три аккорда на гитаре и написала свою первую песню, с тех пор стали появляться музыканты в кругу общения, я продолжила свой путь в музыке, а уже после мы решили открыть свою студию звукозаписи «AmplitudeRec»,рассказала редакции TagilCity.ru Ольга Тарасова. Видео: tagilcity.ru Музыку к текстам Ольги пишет Иван Полозников, с которым девушка сотрудничает уже на протяжении года. За плечами музыкантов несколько десятков авторских песен и каверов на известные композиции. Песни мы пишем вместе с Иваном, сначала подбираем тему, затем пишем текст. Мы всегда стараемся проводить определенную мысль через наши тексты. Я представляю определенную картину, которую передаю через голос. Иногда возникают трудности с подбором рифмы, но еще тяжелей мне дается написание вторых куплетов,делится исполнительница. Миллионы просмотров Например, два года назад Ольга Тарасова записала кавер на трек под названием «Плакала» исполнительницы «KAZKA». Сейчас видеоролик набрал более 9 миллионов просмотров, а известная певица даже ответила тагильским музыкантам. Мы хотели очистить права на текст, потому что слова написала я сама, мы направили запрос KAZKA, но получили отказ. Деньги за просмотры и прослушивания получила исполнительница,вспоминает Ольга. Сейчас Ольга и Иван создали совместный проект, который называется «ЯснА». Музыканты дают концерты на общественных мероприятиях и выступают на корпоративах. Концерты музыкантов посещают до 300 человек. Соавтор текстов группы «Третья цифра», 25 лет в музыке С Андреем Котом корреспондент TagilCity.ru познакомился на репетиционной базе группы «Третья цифра». Андрей является соавтором текстов музыкального коллектива. Тогда молодой человек показался весьма застенчивым и скромным: промелькнул несколько раз перед глазами журналиста и старался не попадать в объективы камер. Фото: Андрей Кот Музыкой Кот увлекается с 1996 года. Именно тогда он стал барабанщиком группы, которую создали его одноклассники в Нижнем Тагиле. Но коллективу было суждено распасться, когда его участники окончили школу. По словам Андрея, сейчас его бывшие друзья являются звездами Екатеринбургской рок-сцены, играют в различных барах города. Группа сочиняла и играла песни исключительно на английском языке: таким образом мы отдавали дань моде. Примерно тогда же я выучил первые 10 аккордов на гитаре и впервые сочинил свою песню под названием «Она любит меня». Сейчас это название мне кажется наипошлейшим,заявляет музыкант. О написании текстов По словам автора-музыканта, им разработана уникальная система написания песен: продумывание ключевых фраз, образов и тематики. Также молодой человек придумал принцип пяти книг и одной песни: чтобы написать один текст, нужно прочитать пять книг. По такой методике нами никогда не была написана плохая песня, я считаю, что текст в песне превыше всего. У меня нет музыкального образования, но мои друзья из группы «Третья цифра» успешно дополняют и развивают мои задумки,рассказал TagilCity.ru Андрей Кот. Группа «К.О.Т.» Сейчас Андрей Кот является лидером проекта «Комитет Охраны Труда», который получил название благодаря его фамилии. После первого же концерта в одном из баров Нижнего Тагила, группа переквалифицировалась на полуакустический формат. Видео: Андрей Кот Когда мы создали группу «К.О.Т.», я испытал опьянение. Мне казалось, что песни всех остальных групп играю не я, они очень сильно отличались,заявил Андрей Кот. Автор-исполнитель — Дмитрий Перов Наверняка, большинство жителей Нижнего Тагила видели Дмитрия Перова, прогуливаясь по городской набережной. Музыкант играет авторские песни и каверы на известные композиции не только на улицах, но и в барах города. По словам Дмитрия, любовь к музыке у него проснулась порядка 15 лет назад. Тогда я купил себе первую гитару, учился играть и петь без педагогов, просто делал это с большим желанием и регулярно, потом начал учиться писать стихи и свои песни. От процесса творчества я получаю огромное удовольствие, энергию, радость и удовлетворение,рассказал TagilCity.ru Дмитрий Перов. Процесс создания песен Процесс написания песен Дмитрий делит на несколько этапов: сначала создается музыкальный шаблон, затем пишется текст. Однако среди композиций молодого человека есть и те, где тексты принадлежат другим поэтам либо же созданы на основе стихотворений, вдохновивших автора. Видео: Дмитрий Перов Есть у меня несколько песен, где я взял за основу чужое стихотворение, но от первоначального текста там не осталось ничего, кроме основной мысли. Я перерабатываю образы и использую их для воплощения своих идей,заявляет автор. По словам Дмитрия, уследить за наличием метафор и эпитетов и отсутствием речевых ошибок в произведении очень сложно. Также трудности возникают во время создания поэтических образов, Дмитрий Перов считает, что трудно воспринимать на слух двусмысленные фразы. Некоторые песни невозможно понять даже после 10 прослушиваний, все должно легко восприниматься на слух, потому что стихи можно перечитать, а в песне такие фокусы не всегда проходят,заявляет Дмитрий. На данный момент Дмитрий Перов является создателем трех музыкальных проектов в Нижнем Тагиле: клуб живой музыки «Труба», «Музыкальная набережная» и «Гора песен». Основной целью каждого проекта молодой человек считает объединение всех творческих людей. Актриса в музыке Ирина Цветкова — актриса драматического театра. В раннем детстве Ирина закончила четыре класса музыкальной школ по классу фортепиано. Тогда же девушка начала писать песни и стихи. Затем появилась первая гитара, которая окончательно закрепила любовь к музыке в сердце Цветковой. А недавно у исполнительны вышел сольный альбом под названием «Ирина Цветкова». Фото: Ирина Цветкова Тексты пишутся по-разному. Просто я перекладываю на бумагу свои мысли. Это либо чья-то история, которая меня впечатлила, или это может быть моей историей. Это настроение. Параллельно или после появляется музыка, обычно мне помогает в этом моя гитара,сообщила Ирина. Театр, сольное творчество и музыкальная группа Помимо театральной деятельности и сольной карьеры певицы, Ирина входит в состав одной из музыкальных групп Нижнего Тагила. Такая идея появилась, когда девушка познакомилась с музыкантами. Творцы решили объединиться и дали проекту название — «Шляпу сдул». Ирина Цветкова выступает на сцене Нижнетагильского драматического театра, поет в барах города — сольно и в составе группы «Шляпу сдул» и твердо заявляет, что театр и музыка не могут существовать друг без друга. Видео: Группа ВКонтакте "Ирина Цветкова" Как я нашла точки соприкосновения в этом? По-моему, это очевидно. Театр и музыка — все творчество. Одного без другого не существует,рассказала редакции TagilCity.ru Ирина Цветкова. В рамках большого проекта TagilCity.ru рассказывает о различных музыкальных коллективах Нижнего Тагила. Ранее читатели уже познакомились с несколькими рок-группами, народными коллективами и духовыми оркестрами Нижнего Тагила. Десятки тагильских музыкантов уже доказали, что Нижний Тагил — город, открытый для творчества. Духовая музыка Нижнего Тагила: от оркестров музыкальных школ и колледжа до филармонии 2 Фото Филармония, детские оркестры и непреодолимая тяга к музыке. TagilCity.ru продолжает рассказывать о музыкантах Нижнего Тагила. 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