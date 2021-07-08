Минеева: Размер льготного кредитования для МСП хотят увеличить до 120 млрд

ТАСС сообщает, что за первое полугодие текущего года в рамках реализации данной программы предприниматели в России получили в целом тридцать три миллиарда рублей, и этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период в четыре раза. Татьяна Минеева рассказала, что к концу осени этого года сумму планируют увеличить еще в четыре раза, то есть до 120 миллиардов рублей.