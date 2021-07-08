Минеева: Размер льготного кредитования для МСП хотят увеличить до 120 млрд

ТАСС сообщает, что за первое полугодие текущего года в рамках реализации данной программы предприниматели в России получили в целом тридцать три миллиарда рублей, и этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период в четыре раза. Татьяна Минеева рассказала, что к концу осени этого года сумму планируют увеличить еще в четыре раза, то есть до 120 миллиардов рублей.
“Сегодня в этой программе участвуют 60 банков. Получить поддержку можно во всех регионах страны. Ставка для МСП на любые виды деятельности не превышает 8,5% годовых”, - сказала Минеева.
По ее словам, чаще всего программой пользовались предприятия из сфер, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, - туризма и гостеприимства. Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, заявил, что сейчас с учетом отмены ЦБ отраслевых ограничений программа является одной из самых эффективных мер поддержки и восстановления предпринимательства.
"На сегодняшний день Корпорация МСП рассматривает программу стимулирования кредитования как важный механизм поддержки компаний малого и среднего бизнеса. Решение Банка России о продлении снятия отраслевых ограничений позволит в том числе большому числу предприятий получить кредит по льготным ставкам", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.
Он рассказал, что программа стимулирования кредитования предоставляет предпринимательству доступные кредитные продукты и является выгодной для всех участников: бизнес получает кредиты на свои цели на льготных условиях, а финансовые организации - возможность привлекать льготное фондирование и обеспечивать низкие годовые ставки по кредитам для МСП.
По словам Исаевича, основная задача программы заключается в предоставлении поддержки максимально широкой аудитории. Он подчеркнул, что за первое полугодие общий объем кредитования выше в четыре раза, чем за тот же период прошлого года.
"Только в июне 2021 года объем выданных кредитов вырос более чем в два раза по сравнению с показателями в мае и достиг 13 млрд рублей", - сказал он.
Необходимо отметить, что сейчас участниками программы стимулирования кредитования являются шестьдесят банков. Причем это не только крупные участники рынка, но и региональные финансовые организации. Согласно правилам программы, годовая ставка по льготным кредитам не может превышать восемь с половиной процентов.
При этом за первые шесть месяцев текущего года тридцать пять процентов льготных кредитов банки предоставили обрабатывающему производству, туризму и сфере гостеприимства, предприятиям научно-технической деятельности, аграрного производства, строительства и другим направлениям бизнеса.
В рамках реализации программы средняя сумма кредита составила тридцать миллионов рублей. Эта мера поддержки дает возможность малым и средним предпринимателям реализовывать бизнес-проекты, усовершенствовать производство, выходить на новые рынки - сорок три процента кредитов выдали бизнесу на инвестиционные цели. При этом свыше восьмидесяти процентов общего объема льготных кредитов пришлось на микро- и малые компании.