Мишустина попросили исключить заброшенную больницу из списка памятников Екатеринбурга

Больница в Зеленой роще в Екатеринбурге находится в заброшенном состоянии много лет и при этом продолжает числиться в реестре объектов культурного наследия. Для ускорения процесса исключения здания из реестра Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

С просьбой посодействовать в снятии статуса памятника со здания больницы в Зеленой роще обратился Евгений Куйвашев к премьер-министру России, сообщает Е1. Принятие такого решения необходимо для создания на этом месте многофункционального медицинского центра на принципах государственно-частного партнерства. Речь пока идет о концепции строительства. Определенность со статусом здания позволит выбирать дальнейшие пути воплощения идеи создания многопрофильного медицинского центра в Зеленой Роще. Например, снятие такого статуса позволит реконструировать такой объект в более короткие сроки. И затрат средств на это надо будет гораздо меньше,пояснила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина. Письмо премьер-министру Евгений Куйвашев передал во время выставки «Иннопром». В послании отражена просьба ускорить процедуру исключения здания больницы в Зеленой роще из реестра. Напомним, в Екатеринбурге министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области уже выставляло на торги заброшенное здание больницы с земельным участком в Зеленой роще. Торги тогда были отменены собственником, которым является субъект Федерации. Тогда власти приняли решение искать другие варианты восстановления объекта. В Екатеринбурге МУГИСО вновь продает заброшенную больницу в Зеленой роще

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