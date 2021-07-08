Мишустина попросили исключить заброшенную больницу из списка памятников Екатеринбурга

Мишустина попросили исключить заброшенную больницу из списка памятников Екатеринбурга
Мишустина попросили исключить заброшенную больницу из списка памятников Екатеринбурга
Сегодня, 18:30ОбществоФото: скриншот с видео
Больница в Зеленой роще в Екатеринбурге находится в заброшенном состоянии много лет и при этом продолжает числиться в реестре объектов культурного наследия. Для ускорения процесса исключения здания из реестра Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

С просьбой посодействовать в снятии статуса памятника со здания больницы в Зеленой роще обратился Евгений Куйвашев к премьер-министру России, сообщает Е1.

Принятие такого решения необходимо для создания на этом месте многофункционального медицинского центра на принципах государственно-частного партнерства. Речь пока идет о концепции строительства.

Определенность со статусом здания позволит выбирать дальнейшие пути воплощения идеи создания многопрофильного медицинского центра в Зеленой Роще. Например, снятие такого статуса позволит реконструировать такой объект в более короткие сроки. И затрат средств на это надо будет гораздо меньше,пояснила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Письмо премьер-министру Евгений Куйвашев передал во время выставки «Иннопром». В послании отражена просьба ускорить процедуру исключения здания больницы в Зеленой роще из реестра.

Напомним, в Екатеринбурге министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области уже выставляло на торги заброшенное здание больницы с земельным участком в Зеленой роще. Торги тогда были отменены собственником, которым является субъект Федерации. Тогда власти приняли решение искать другие варианты восстановления объекта.

Сюжеты:
Екатеринбург
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