Предполагаемый склеп и смерть в роддоме. Итоги дня в Свердловской области

Предполагаемый склеп и смерть в роддоме. Итоги дня в Свердловской области
Предполагаемый склеп и смерть в роддоме. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:06ОбществоФото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 июля.

Прививочные пункты в одной из поликлиник Екатеринбурга отказываются ревакцинировать пациентов от коронавируса. Врачи утверждают, что должно пройти девять месяцев с момента последней вакцинации. Пациенты считают, что это происходит из-за отсутствия препаратов, а медики утверждают, что не могут вакцинировать повторно без решений Минздрава Свердловской области, которые еще не приняты.

35-летняя мать пятерых детей умерла во время родов в Первоуральске. Женщину доставили туда из Ревды. Ребенок появился на свет здоровым, но у пациентки началось послеродовое кровотечение. Врачам не удалось ее спасти. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти.

Предположительно старинный склеп с осколками мраморной плиты найден во время работ по реконструкции в сквере рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На этом месте находится родовая усыпальница Демидовых, в которой захоронены семь представителей династии. Строители временно приостановили работу на этом участке, потому что точных данных о найденном захоронении пока нет.

Тело 85-летней пенсионерки обнаружено сегодня в реке Исеть в Екатеринбурге у моста на улице Горького. Погибшую опознал ее сын. Собранные по факту смерти материалы полиция передала в Следственный комитет. Там проводится доследственная проверка, тело отправлено на экспертизу. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы