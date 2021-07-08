Предполагаемый склеп и смерть в роддоме. Итоги дня в Свердловской области

Предположительно старинный склеп с осколками мраморной плиты найден во время работ по реконструкции в сквере рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На этом месте находится родовая усыпальница Демидовых, в которой захоронены семь представителей династии. Строители временно приостановили работу на этом участке, потому что точных данных о найденном захоронении пока нет.