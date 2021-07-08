Скорость мобильного интернета в Свердловской области выросла с начала 2021 года

Лучшие результаты показал МегаФон. Он опередил остальных операторов по ключевым показателям, сообщает пресс-служба компании.
Компании Ookla провела независимое исследование, в котором изучила данные приложения Speedtest в разных регионах страны. В Свердловской области в первом полугодии 2021 года экспертами был проведен анализ 330 тысяч тестов, которые делали пользователи различных операторов связи. Результаты замеров показали, что интернет МегаФона остается самым быстрым из всех в регионе. Кроме того, за год компанией средняя скорость скачивания была увеличена с 22,27 Мбит/с до 28,89 Мбит/с.
В пресс-службе компании заявили, что такой высокий результат был достигнут за счет активного развития сети. Например, с начала года техническая служба оператора запустила и модернизировала более 120 базовых станций 4G.
Благодаря быстрому интернету пользователи могут играть в онлайн-игры без задержек, вести стримы, слушать музыку, общаться и многое другое. Например, в TikTok видео длительностью в одну минуту можно загрузить всего за несколько секунд.
По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, компания является лидером по скорости мобильного интернета уже пять лет подряд. За этот период общий объем трафика в сети увеличился в три раза.
Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы, отмечает Вольфсон.
Это все учитывается при планировании развития сети и разработке новых опций. К примеру, абонентам доступна бесплатная раздача интернета без ограничений максимальной скорости.
Посмотреть полное исследование Ookla можно здесь.