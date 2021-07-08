Скорость мобильного интернета в Свердловской области выросла с начала 2021 года

Компании Ookla провела независимое исследование, в котором изучила данные приложения Speedtest в разных регионах страны. В Свердловской области в первом полугодии 2021 года экспертами был проведен анализ 330 тысяч тестов, которые делали пользователи различных операторов связи. Результаты замеров показали, что интернет МегаФона остается самым быстрым из всех в регионе. Кроме того, за год компанией средняя скорость скачивания была увеличена с 22,27 Мбит/с до 28,89 Мбит/с.