Строительный контроль по ремонту моста на Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 8,9 миллиона рублей.
Задачи строительного контроля состоят в постоянном мониторинге выполнения работ (время, ресурсы, качество), инженерным и консультативным услугам и недопущением приемки работ, выполненных с нарушением требований проектной документации.
Исполнителю необходимо контролировать:
Исполнитель может запрашивать у подрядчика и рассматривать проектную документацию, согласовывать материалы разбивочных работ, проверять объем и качество выполнения работ.
Выполнение строительного контроля должно осуществляться в соответствии с графиком работ. В случае игнорирования требований об устранении нарушений, исполнитель может приостановить работы. Отчет о проделанной работе заказчику нужно предоставлять еженедельно.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 августа 2021 года.
Напомним, в конце мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков лично проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле в ходе рабочего визита. Глава региона предложил ввести онлайн-трансляцию ремонта путепровода, чтобы жители могли следить за реконструкцией. Она ведется на портале TagilCity.ru.