Свыше 400 уральцев претендуют на компенсации из-за затопления

Предварительная информация гласит, что на поддержку претендуют 250 жителей Верхнесалдинского, 165 человек из Горноуральского и 35 из Нижнесалдинского городских округов, сообщает департамент информполитики региона.
Отмечается, что в том случае, если случилась частичная утрата имущества, уральцы могут получить 50 тысяч на человека (не более 150 тысяч рублей на семью). Те, кто потерял имущество без возможности восстановления, имею право получить по 100 тысяч (не более 300 тысяч рублей на семью). Сейчас проходит сбор данных об имуществе. Это поможет подсчитать сумму материальной компенсации.
На данный момент в населенных пунктах области продолжаются аварийно-восстановительные работы и расчистка территории. За минувшие сутки от воды смогли освободить 37 домов. Данные управления автомобильных дорог региона гласят, что теперь осталось восстановить три участка дорог, оказавшихся подтопленными. Четыре из семи участков уже были восстановлены.
Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшие от затопления в Верхней Салде, Николо-Павловском Горноуральского ГО и других населенных пунктов получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Планировалось, что выплаты буду осуществляться по заявлениям граждан и после обхода территорий и оценки нанесенного ущерба.