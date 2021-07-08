Свыше 400 уральцев претендуют на компенсации из-за затопления

Отмечается, что в том случае, если случилась частичная утрата имущества, уральцы могут получить 50 тысяч на человека (не более 150 тысяч рублей на семью). Те, кто потерял имущество без возможности восстановления, имею право получить по 100 тысяч (не более 300 тысяч рублей на семью). Сейчас проходит сбор данных об имуществе. Это поможет подсчитать сумму материальной компенсации.